Inter Barella | "Donnarumma un amico speriamo faccia il bravo La maglia gialla ci piace"

La vigilia di PSG-Inter si tinge di emozione! Nicolò Barella, con un sorriso, ha lanciato un messaggio all'amico Donnarumma: "Speriamo faccia il bravo!" Tra rivalità e amicizia, il centrocampista sa bene che la finale di Champions League è molto più di una partita, è un'opportunità per scrivere la storia. E mentre la maglia gialla fa capolino, la curiosità cresce: chi avrà la meglio nella battaglia del calcio europeo?

Vigilia di Psg-Inter, finale di Champions League. Nicolò Barella ha parlato in conferenza stampa, queste le parole del centrocampista. SIETE. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Barella l’anima e il cuore dell’Inter, il duello a distanza con McTominay: la lotta scudetto passa da loro!

Barella e McTominay rappresentano l'essenza dell'Inter e del Manchester United, duelando per il primato in Serie A.

Inter, Barella: "Donnarumma un amico, speriamo faccia il bravo. La maglia gialla ci piace..."

