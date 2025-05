Inter arrivata a Monaco! Tanti tifosi presenti ad accogliere la squadra

L'Inter è sbarcata a Monaco di Baviera, dove l'atmosfera elettrica dei tifosi ha dato il via alla grande attesa per la finale di UEFA Champions League. Sabato 31 maggio, alle 21:00, i nerazzurri affronteranno il Paris Saint-Germain in un match che promette scintille. La passione dei supporter è palpabile: è il momento di trasformare sogni in realtà! Chi sarà il protagonista della serata? Non perdere l'occasione di scoprirlo!

L’Inter è atterrata a Monaco di Baviera: ora è davvero iniziata la missione finale. Sabato 31 maggio, alle ore 21:00, i nerazzurri sfideranno il Paris Saint-Germain nella finale della UEFA Champions League 202425. In questi minuti l’arrivo del pullman direttamente nell’hotel della squadra, accolta da tanti tifosi nerazzurri. VIGILIA – Teatro dell’ultimo atto sarà la Fusball Arena München, uno stadio che rievoca dolci ricordi per la squadra di Simone Inzaghi, che proprio qui ha compiuto una delle imprese della stagione, eliminando il Bayern Monaco nei quarti di finale. Poco dopo le 10:30, l’aereo decollato da Milano Malpensa è giunto nella capitale bavarese: ad attendere la squadra, un’accoglienza calorosa da parte dei tanti tifosi nerazzurri già presenti in città. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter arrivata a Monaco! Tanti tifosi presenti ad accogliere la squadra

Bonucci: «Inter in finale a Monaco? Comunque vada orgoglio!»

Leonardo Bonucci, ex difensore di Juventus e Milan, esprime il suo orgoglio per l’Inter, che raggiunge la finale di Champions League contro il PSG.

