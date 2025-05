Intelligenza artificiale risorsa del terziario

L'intelligenza artificiale si conferma una risorsa preziosa per il terziario, ma la domanda resta: è davvero un alleato o un potenziale nemico per le imprese? Questo il tema centrale del seminario tenutosi a Cesena Fiera, promosso da Ebiter. In un'epoca in cui la tecnologia plasma ogni settore, capire come integrare l'IA nel business è cruciale. Scopri perché l’innovazione potrebbe essere la chiave per il successo di domani!

Intelligenza artificiale per le imprese: alleati o nemici?. È il tema del seminario che si è tenuto a Cesena Fiera. L'evento è stato promosso dall'ente bilaterale del terziario Ebiter di Cesena e di Forlì (di cui fanno parte Confcommercio e i sindacati), Eburt Emilia Romagna in collaborazione con Iscom Confcommercio di ForlìCesena. Dopo l'apertura dei lavori del presidente Confcommercio Augusto Patrignani (nella foto) e del presidente dell'ente bilaterale Ebiter Gianluca Bagnolini sono intervenuti Roberto Mercadini, narratore e divulgatore; Marco Leoni, referente del progetto digitale dell'Unione regionale Confcommercio, Giacomo Bottoli, Business Development manager Moxoff e Francesco Bianchini, professore associato di logica e filosofia della Scienza a Unibo.

