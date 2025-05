Intelligenza artificiale da Salesforce un ecosistema per le PA

A Milano, oltre 5.000 esperti si sono riuniti per esplorare il futuro della Pubblica Amministrazione con l'intelligenza artificiale. L'evento di Salesforce ha messo in luce come la tecnologia non sia solo un'opzione, ma una necessità per rendere i servizi pubblici più efficienti e accessibili. In un momento storico in cui la digitalizzazione è al centro del dibattito, la PA ha l'opportunità di evolversi e migliorare la vita dei cittadini. Scopri come!

Milano, 30 mag. (askanews) - Intelligenza artificiale e Pubblica amministrazione, di questo si è parlato in un evento organizzato all'Allianz MiCo a Milano da Salesforce, a cui hanno preso parte oltre 5mila persone. "L'intelligenza artificiale - ha detto ad askanews Paolo Bonanni, responsabile Pubblica amministrazione di Salesforce - oggi rappresenta anche per la PA una leva importante, una leva tecnologica importante di trasformazione che può renderla più efficiente, può renderla anche proattiva, ovvero vicino a quelle che sono le necessità delle proprie collettività cittadini e imprese". Al centro dei discorsi Agentforce, l'ecosistema di agenti AI integrato nella piattaforma Salesforce, pensato per abilitare ogni azienda, e quindi anche le PA, a essere tecnologicamente avanzata, ma partendo dalla base dei valori umani.

