Il nuovo cast di "Harry Potter" ha già scatenato polemiche accese, costringendo HBO a disabilitare i commenti sui social. In un'era in cui le aspettative dei fan sono alle stelle, la scelta di Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout per i ruoli iconici di Harry, Hermione e Ron sembra essere un azzardo audace. Sarà la nostalgia a guidare la critica o una nuova magia pronta a sorprendere? Rimanete sintonizzati!

Il 27 maggio, Warner Bros ha svelato ufficialmente il cast della nuova serie HBO dedicata a “Harry Potter”. Nonostante fossero già trapelate alcune informazioni sui membri secondari, i nomi dei tre protagonisti si sono fatti attendere. A interpretare Harry, Hermione e Ron saranno rispettivamente Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout. Ma l’annuncio non è andato liscio. Subito dopo la pubblicazione del cast sui canali social di Max (ex HBO Max), la produzione si è trovata costretta a disabilitare i commenti, travolta da un’ondata di insulti, critiche feroci e vere e proprie aggressioni verbali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Insulti, critiche e attacchi feroci al nuovo cast di “Harry Potter”: la casa di produzione HBO disabilita i commenti sui social network ufficiali

Dopo l'annuncio del cast della nuova serie di Harry Potter su Warner, sono iniziati insulti e minacce rivolti ai nuovi attori, spingendo Warner a chiudere i commenti sotto il post.

