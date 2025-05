Insultata e aggredita da quattro giovani ragazza down si difende chiamando la polizia | Ma ora ha paura

Martina, una giovane donna con la sindrome di Down, ha dimostrato un coraggio incredibile di fronte all'aggressione di quattro ragazzi. Mentre il bullismo sembra diventare un fenomeno sempre più diffuso, la sua reazione – chiamare la polizia – è un esempio di resilienza e voglia di non subire. Ma la paura persiste, mettendo in luce la necessità di una società più inclusiva e rispettosa. È tempo di unirci contro ogni forma di violenza!

"Scema, scema, scema!" Le hanno urlato contro in coro quattro ragazzini. L'avevano adocchiata sul tram, prima di seguirla una volta scesa alla fermata di Borgo Nuovo. Martina, ragazza di trent'anni con la sindrome di down, stava tornando a casa dopo il turno alla mensa del Convitto Nazionale dove. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Insultata e aggredita da quattro giovani, ragazza down si difende chiamando la polizia: "Ma ora ha paura..."

Saluta la ragazza di un altro e lo pestano di botte: in quattro a processo per lesioni

Un semplice saluto si è trasformato in un incubo per un giovane di Ancona, aggredito da quattro ragazzi dopo aver salutato la fidanzata di un altro.