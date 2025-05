Instagram consuma troppa batteria | il fix che risolve il problema

Instagram ha ascoltato le lamentele degli utenti e, con la nuova versione dell'app, punta a risolvere il fastidioso problema del consumo eccessivo di batteria. In un'era in cui siamo sempre più dipendenti dai social, avere un'app che si scarica in fretta è frustrante. Scarica subito l'update e torna a scorrere il tuo feed senza preoccupazioni! La tua batteria ti ringrazierà .

A partire da oggi, Instagram ha iniziato a rilasciare una nuova versione della sua app per dispositivi Android, mirata a risolvere un problema di consumo eccessivo della batteria. L’aggiornamento, identificato dalla build 382.0.0.49.84, è già disponibile sul Play Store e promette di ridurre il consumo anomalo riscontrato da numerosi utenti. Instagram consuma troppa batteria: qual è il problema e come risolverlo. La comunicazione ufficiale di Instagram è piuttosto scarna e non specifica se il bug riguardi solo dispositivi particolari, come gli smartphone Pixel o i modelli Samsung Galaxy, né menziona le versioni specifiche del sistema operativo interessate. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com © Chiccheinformatiche.com - Instagram consuma troppa batteria: il fix che risolve il problema

Cerca Video su questo argomento: Instagram Consuma Troppa Batteria Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Instagram consuma troppa batteria su Android: Google invita ad aggiornare l'app; Instagram consuma troppa batteria su Android? Google consiglia di aggiornare subito l’app; Google e Instagram lavorano a una soluzione per il consumo anomalo di batteria sui Pixel; Il vostro Pixel consuma troppa batteria? Non siete soli; colpa delle patch di maggio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Instagram consuma troppa batteria dello smartphone

Riporta wired.it: Un problema noto e riconosciuto anche da Google, che suggerisce di aggiornare all'ultima versione dell'app Android ...

Instagram consuma troppa batteria su Android: Google invita ad aggiornare l'app

Scrive msn.com: Il problema sembra riguardare soprattutto gli smartphone Pixel in seguito all'installazione delle patch di maggio.

Instagram consuma troppa batteria su Android? Google consiglia di aggiornare subito l’app

voto10.it scrive: Google ha invitato gli utenti Android ad aggiornare l'applicazione di Instagram per risolvere un problema di consumo eccessivo della batteria ...