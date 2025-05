Insetti sporcizia e pentole a terra | i Nas fanno chiudere un ristorante etnico a Parma

A Parma, la sicurezza alimentare è tornata al centro dell'attenzione dopo la chiusura di un ristorante etnico. I NAS hanno scoperto gravi irregolarità, tra cui insetti e sporcizia ovunque. Questo episodio evidenzia l'importanza della qualità e dell'igiene nella ristorazione, un tema sempre più cruciale per i consumatori. La salute dei clienti deve essere una priorità: conosciamo davvero cosa consumiamo? La risposta potrebbe sorprenderci.

Controlli dei Nas dei carabinieri in negozi e locali di Parma e provincia. In città, durante l’ispezione di un ristorante etnico, sono emerse gravi carenze igienico-sanitarie: presenza di carcasse di blattoidei, sporcizia e unto pregresso su tutte le superfici nonché confezioni di prodotti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Insetti, sporcizia e pentole a terra: i Nas fanno chiudere un ristorante etnico a Parma

Cibo conservato fra rifiuti e sporcizia, chiuso ristorante etnico a Roma: sequestrati 300 chili di alimenti

Un ristorante etnico a Monteverde, Roma, è stato chiuso dopo un'ispezione dei Nas che ha rivelato condizioni igienico-sanitarie gravissime.

