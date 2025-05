Insetti pensiero e poesia | a Fiesole l’universo segreto dei tarli secondo il poeta entomologo Tommaso Lisa

Scopri un universo segreto tra poesia e natura a Fiesole! Domani, 31 maggio, alle 16, Villa Rondinelli ospiterà la presentazione di "Cantos dei tarli" di Tommaso Lisa. Un viaggio inedito che unisce l’amore per gli insetti e la letteratura, esplorando tematiche ecologiche in un'epoca in cui la sostenibilità è più che mai centrale. Non perdere l'occasione di lasciarti ispirare da questa fusione di arte e scienza!

Fiesole, 30 maggio 2025 – Un pomeriggio tra arte, insetti e letteratura. Domani, sabato 31 maggio, alle 16, Villa Rondinelli a San Domenico ospiterà un evento davvero insolito e affascinante: la presentazione del libro Cantos dei tarli (I–XXXIII), nuova opera del poeta e scrittore fiorentino Tommaso Lisa, edita da Villa Rondinelli Edizioni. L’appuntamento rientra nel progetto “Arte e Botanica”, curato da Marco Mazzi, che unisce espressioni artistiche e mondi naturali. Durante l’incontro, Lisa darà voce ai suoi testi ispirandosi allo stile del poeta Ezra Pound, accompagnato da un brano musicale del compositore sperimentale David Dunn. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Insetti, pensiero e poesia: a Fiesole l’universo segreto dei tarli secondo il poeta entomologo Tommaso Lisa

Da lanazione.it: Letture, musica sperimentale e una mostra entomologica per scoprire il mondo nascosto degli insetti del legno tra arte e letteratura.