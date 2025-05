Insegnante eroe si butta in acqua | Stava per annegare L’ho salvato

Un gesto eroico che risveglia le coscienze. A Ferrara, un insegnante si è tuffato in acqua per salvare un estraneo dall'annegamento, dimostrando che il coraggio può affiorare nei momenti più impensati. In un mondo dove l’indifferenza spesso regna sovrana, la sua azione ci invita a riflettere sull'importanza della solidarietà. Un piccolo atto che può cambiare una vita e ispirare molti. Chi di noi avrebbe fatto lo stesso?

Ferrara, 30 maggio 2025 – Ha appena finito di parlare, la targa tra le mani, sta per scendere dal palco. Poi fa una pausa, ci ripensa. “Vorrei aggiungere, se posso, due parole. Quello che più mi ha colpito, la reazione delle gente. Mi chiedevano perché l’avevo fatto, perché mi ero buttato in acqua per un estraneo. Mi hanno detto che al mio posto non si sarebbero buttati, che non avrebbero rischiato”. La sua speranza, una ritrovata umanità. Marco Cestaro, 33 anni, insegnante al Bassi Burgatti di Cento, è appena stato premiato. Ha ricevuto il riconoscimento di ’Cittadino responsabile 2025’ dalle mani dell’assessore alla sicurezza Cristina Coletti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Insegnante eroe si butta in acqua: “Stava per annegare. L’ho salvato”

