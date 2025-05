Insabbiamento dei laghi di Fogliano e Caprolace | si procederà al dragaggio e al ripascimento della costa

Il Parco Nazionale del Circeo avvia un'importante operazione di dragaggio e ripascimento, restituendo vita ai laghi di Fogliano e Caprolace. Un passo fondamentale per preservare la biodiversità e migliorare le spiagge locali, in linea con il crescente interesse verso la sostenibilità ambientale. Utilizzare i sedimenti compatibili non è solo una scelta ecologica, ma un'opportunità per ristrutturare la costa in modo naturale. Scopri come questa iniziativa può rilanciare il turismo nella zona!

Il Parco nazionale del Circeo ha completato la fase di analisi dei sedimenti che ostruiscono le foci dei canali del Duca, per il lago di Fogliano e di Caprolace. L’esame ha mostrato una piena compatibilità con le sabbie presenti sulle spiagge, dunque i sedimenti potranno essere utilizzati per gli. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Insabbiamento dei laghi di Fogliano e Caprolace: si procederà al dragaggio e al ripascimento della costa

