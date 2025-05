Innovazione cosmetica | brand udinese vince il Prix d' Excellence de la Beauté di Marie Claire Italia

Bakel Advanced Clean Beauty, il gioiello dell'innovazione cosmetica friulana, fa di nuovo parlare di sé vincendo per la terza volta il Prix d'Excellence de la Beauté di Marie Claire Italia! Questo trionfo non è solo un'affermazione di qualità, ma sottolinea la crescente attenzione verso la bellezza “clean” e sostenibile. Un invito a scoprire come la cura della pelle possa essere efficace e rispettosa dell'ambiente. Chi sarà il prossimo a seguire le loro orme?

Ancora un trionfo per l'eccellenza cosmetica friulana: Bakel Advanced Clean Beauty, il marchio skincare fondato da Raffaella Gregoris, ha conquistato per la terza volta il prestigioso Prix d'Excellence de la Beauté di Marie Claire Italia. Il riconoscimento, uno dei più autorevoli e indipendenti

