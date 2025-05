Inner-Wheel ed Einaudi scelgono la pallamano per promuovere l' inclusione giovanile

Inner Wheel ed Einaudi uniscono le forze per promuovere l'inclusione giovanile attraverso la pallamano, sport di squadra che insegna il valore della collaborazione e dell’amicizia. In un'epoca in cui i giovani si sentono sempre più isolati, questa iniziativa rappresenta una boccata d’ossigeno. Un invito a risvegliare l’amore e la solidarietà dentro di noi, perché un mondo migliore inizia con la capacità di condividere.

Pistoia, 30 maggio 2025 – “L'amore non sta nell’altro, ma dentro noi stessi. Siamo noi che lo risvegliamo. Ma, perché questo accada, abbiamo bisogno dell’altro. L’universo ha senso solo quando abbiamo qualcuno con cui condividere le nostre emozioni” ( Paulo Coelho ). Un’iniziativa che schiude le porte del cuore alla speranza di un mondo migliore. Quando intelligenza e sensibilità promuovono l’inclusione. Ha riscosso uno strepitoso successo il progetto di inclusione giovanile attuato da International Inner-Wheel Club Pistoia Montecatini per l’anno scolastico 2024-25 attraverso lo sport della pallamano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inner-Wheel ed Einaudi scelgono la pallamano per promuovere l'inclusione giovanile

“Abbiamo scoperto chi è”. Il bellissimo prete ha fatto impazzire l’Italia dopo l’elezione del papa

Nel fervore del Conclave che ha portato all'elezione di Papa Leone XIV, un giovane sacerdote ha rubato la scena, conquistando il cuore degli italiani.

Cerca Video su questo argomento: Inner Wheel Einaudi Scelgono Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

La pallamano protagonista all’Einaudi con Inner Wheel Pistoia Montecatini. 🔗Ne parlano su altre fonti

Inner-Wheel ed Einaudi scelgono la pallamano per promuovere l'inclusione giovanile

lanazione.it scrive: Pistoia, 30 maggio 2025 – “L'amore non sta nell’altro, ma dentro noi stessi. Siamo noi che lo risvegliamo. Ma, perché questo accada, abbiamo bisogno dell’altro. L’universo ha senso solo quando abbiamo ...

All’Einaudi di Pistoia e al Sismondi Pacinotti di Pescia protagonista l’inclusione grazie a Inner-Wheel

Come scrive valdinievoleoggi.it: Quando intelligenza e sensibilità promuovono l’inclusione. Ha riscosso uno strepitoso successo il progetto di inclusione giovanile attuato da International Inner-Wheel Club Pistoia Montecatini per l’a ...