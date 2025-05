Ingresso gratis all' Anfiteatro e al Museo archeologico l' 1 e il 2 giugno

Scopri la storia all'Anfiteatro Campano e al Museo Archeologico di Capua, con ingresso gratuito il 1 e 2 giugno! In occasione della Festa della Repubblica e della Domenica al Museo, queste due gemme culturali ti aspettano per un viaggio nel tempo. Approfitta di questa opportunità unica: l’arte e la cultura sono sempre più al centro di un risveglio collettivo post-pandemia. Non perdere l'occasione di esplorare il nostro patrimonio!

Domenica 1° giugno e lunedì 2 giugno l’Anfiteatro Campano e il Museo archeologico nazionale dell’antica Capua aderiscono alla Domenica al museo e alle celebrazioni per la Festa della Repubblica Italiana con due aperture ad ingresso gratuito. Due giornate in cui i visitatori potranno ammirare i. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Ingresso gratis all'Anfiteatro e al Museo archeologico l'1 e il 2 giugno

Museo Mitoraj, si riparte. A giugno il nuovo lotto. Arrivano rampe e impianti

A giugno, il Museo MitoRaja riparte con un nuovo lotto di lavori. Sono in arrivo rampe, impianti e opere accessorie essenziali per il miglioramento della struttura, tra cui accessibilità , sicurezza e servizi.

Cerca Video su questo argomento: Ingresso Gratis Anfiteatro Museo Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Festa della Repubblica: apertura con ingresso gratuito del Museo Nazionale d'Abruzzo; Festa della Repubblica 2025: la lista dei musei gratis in Campania; DOMENICA AL MUSEO: 1 GIUGNO VISITE GRATUITE AL MUNDA DELL’AQUILA E ANFITEATRO AMITERNUM; Festa della Repubblica: ingresso gratuito nei luoghi della cultura della Direzione regionale Musei nazionali Toscana e dei nuovi Musei autonomi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ingresso gratuito all’Anfiteatro Campano, al Museo dell’antica Capua e al Mitreo il 1° e 2 giugno

Da casertaweb.com: Scopri tutti i dettagli riguardo Ingresso gratuito all'Anfiteatro Campano, al Museo dell'antica Capua e al Mitreo il 1° e 2 giugno . Solo notizie aggiornate su Caserta Web.

Santa Maria CV, ingressi gratuiti in Anfiteatro e Museo il 1 e 2 giugno

pupia.tv scrive: Santa Maria Capua Vetere (Caserta) - Il fascino eterno dell’antica Capua si apre gratuitamente al pubblico nelle giornate di Domenica al Museo e della Festa ...

Musei e parchi archeologici statali: l’1 e 2 giugno ingresso gratuito

Da orizzontescuola.it: Domenica 1° giugno si ripeterà l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura #domenicalmuseo, che prevede l’apertura ...