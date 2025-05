Ingrassia gli Informatori Scientifici donano al reparto di Ginecologia 2 poltrone per le pazienti in gravidanza

Un gesto di grande sensibilità quello degli informatori scientifici di Palermo, che donano due poltrone multifunzionali al reparto di ginecologia dell'ospedale Ingrassia. In un periodo in cui la salute materna è al centro dell'attenzione, questo contributo migliora non solo il comfort delle pazienti in attesa, ma rappresenta anche un segno tangibile di solidarietà e cura. Un piccolo ma significativo passo verso una maternità più serena!

La sezione di Palermo della Associazione italiana degli Informatori Scientifici del Farmaco (Aiisf) ha consegnato due poltrone multifunzionali per le pazienti in gravidanza (che devono effettuare tracciato cardiotocografico) al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale Ingrassia, diretto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Ingrassia, gli Informatori Scientifici donano al reparto di Ginecologia 2 poltrone per le pazienti in gravidanza

