Infiltrazioni d' acqua | il sottopasso chiude per lavori di sistemazione

La chiusura del sottopasso tra piazzale Aldo Moro e viale Pallavicini, programmata per il 3 e 4 giugno, evidenzia un problema sempre più attuale: la manutenzione delle infrastrutture urbane. Con l’aumento delle piogge intense, le infiltrazioni d’acqua diventano un tema cruciale. Questo intervento, sebbene temporaneo, è un passo fondamentale per garantire la sicurezza di tutti. Non perdere l’occasione di seguire i lavori e il loro impatto sulla tua quotidianità!

Da martedì 3 a mercoledì 4 giugno sarà chiuso il sottopasso che collega piazzale Aldo Moro a viale Pallavicini per consentire a Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) il completamento di alcuni interventi di sistemazione necessari a causa di infiltrazioni d’acqua. A comunicarlo è il Comune. In. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Infiltrazioni d'acqua: il sottopasso chiude per lavori di sistemazione

Infiltrazioni nel sottopasso di Fontanafredda: interviene la Regione

La Regione ha annunciato un intervento per affrontare le infiltrazioni d'acqua nel sottopasso ferroviario di Fontanafredda.

Bomba d'acqua a Ponte di Piave, sottopasso verso Maserada allagato e chiuso al transito. Le infiltrazioni scendono dai muri VIDEO

Da ilgazzettino.it: PONTE DI PIAVE - Il sottopasso tra viale Europa (SP34) e via Roma a Ponte di Piave è completamente allagato e impraticabile. L’acqua ha sommerso entrambe le carreggiate, ...

Sottopasso off-limits "Infiltrazioni d’acqua, costretti a chiudere per motivi di sicurezza"

ilrestodelcarlino.it scrive: "Abbiamo chiuso il sottopasso perché in quei giorni segnati da piogge abbondanti si sono verificate infiltrazioni d’acqua sul tetto". L’assessore Andrea Marchiori spiega il motivo per cui è ...

Infrastrutture: Amirante, Regione verificherà sottopasso Fontanafredda

Si legge su ilgazzettino.it: La struttura è interessata da un problema di infiltrazioni d'acqua Fontanafredda, 26 mag - "La Regione avvierà una serie di verifiche tecniche sul sottopassaggio ...