Infezioni sessualmente trasmissibili e accesso ai servizi | un incontro per sanitari

di aggiornare le conoscenze sui trend emergenti delle infezioni sessualmente trasmissibili, in un contesto dove la salute sessuale è sempre più al centro dell'attenzione. Un'opportunità imperdibile per i professionisti del settore, che possono apprendere strategie efficaci per migliorare l'accesso e la qualità dei servizi. Non dimentichiamo: informarsi e formarsi significa proteggere la comunità. Non mancate!

Venerdì 6 giugno la Sala Colonne dell’ospedale di Piacenza ospiterà una giornata formativa dedicata alle nuove sfide legate alle infezioni sessualmente trasmissibili e alla rete dei servizi di accesso (MISTER) dell’Ausl di Piacenza. L’incontro è rivolto ai professionisti sanitari, con l’obiettivo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Infezioni sessualmente trasmissibili e accesso ai servizi: un incontro per sanitari

Test rapidi e gratis per Hiv, epatiti virali e infezioni sessualmente trasmissibili a Milano e Como: quando e dove

Da oggi fino al 26 maggio, a Milano e Como, si inserisce nella European Testing Week, offrendo test rapidi e gratuiti per HIV, epatiti virali e IST.

Cerca Video su questo argomento: Infezioni Sessualmente Trasmissibili Accesso Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Infezioni sessualmente trasmesse: la situazione in Italia .::. PHA; Malattie sessualmente trasmissibili in importante aumento tra i giovani: a Verona test gratuiti e anonimi; Malattie sessualmente trasmissibili, a Verona una settimana di test gratuiti; No boundaries in infection research and care. 🔗Ne parlano su altre fonti

Infezioni sessualmente trasmissibili e accesso ai servizi: una giornata di formazione

Secondo piacenzasera.it: Venerdì 6 giugno la Sala Colonne dell’ospedale di Piacenza ospiterà una giornata formativa dedicata alle nuove sfide legate alle infezioni sessualmente ...

Malattie sessualmente trasmissibili, spesso non ci sono sintomi: la ginecologa spiega come fare prevenzione

Segnala fanpage.it: In Italia è allarme infezioni sessualmente trasmissibili. La strada da percorrere è innanzitutto la prevenzione, attraverso controlli regolari e vaccino ...

Malattie sessualmente trasmissibili, Ecdc: estate ad alto rischio. Serve prevenzione mirata

Come scrive doctor33.it: Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie lancia un appello invitando a difendersi dalle Ist, le malattie sessualmente trasmissibili ...