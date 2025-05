Infermiera presa a calci al Bufalini il Siap | Più presidio con agenti di Polizia che affianchino le guardie giurate

L'aggressione subita da un'infermiera al Bufalini di Cesena accende i riflettori su un fenomeno allarmante: la crescente violenza nei luoghi di cura. Il Siap, sindacato di Polizia, chiede maggiori presidi di sicurezza affinché la salute rimanga una priorità. È un appello non solo per il settore sanitario, ma per tutta la comunità: la protezione degli operatori è fondamentale per garantire servizi di qualità. La salute passa anche dalla sicurezza!

"L'aggressione a un'infermiera al Bufalini è un campanello d'allarme che non possiamo ignorare. Come Siap, sindacato di Polizia, chiediamo una svolta concreta per la sicurezza di un ospedale che è cuore pulsante della Romagna, una vera città nella città". Lo afferma il sindacato Siap, (Sindacato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Infermiera presa a calci al Bufalini, il Siap: "Più presidio con agenti di Polizia che affianchino le guardie giurate"

