È un momento cruciale per la Calabria: la presentazione del libro "Inferi" di Antonino De Masi e Pietro Comito a Polistena accende i riflettori sulla lotta contro la ‘ndrangheta. L’entusiasmo dei giovani presenti dimostra che una nuova generazione è pronta a impegnarsi per un futuro diverso. La frase “Vinceremo, potete giurarci” risuona come un mantra di speranza e determinazione. Questo evento non è solo una presentazione, ma un vero e proprio manifesto di cambiamento!

È stato presentato ieri sera, al Parco della Liberazione di Polistena, il libro Inferi, scritto a quattro mani dal giornalista Pietro Comito e dall’imprenditore simbolo della lotta alla ‘ndrangheta Antonino De Masi. L’iniziativa, inserita nell’“Inferi Tour”, ha visto una partecipazione calorosa e appassionata, soprattutto da parte dei giovani. Alla serata, organizzata grazie alla collaborazione di Giuseppe Politanò e dell’associazione Avviso Pubblico, erano presenti il procuratore Stefano Musolino, don Pino Demasi e il sindaco di Polistena Michele Tripodi, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “Inferi”, presentato a Polistena il libro-inchiesta di Antonino De Masi e Pietro Comito: “Vinceremo, potete giurarci”

