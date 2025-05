Infarto in corso 65enne rintracciata e salvata grazie alla polizia

Un intervento tempestivo della polizia di Lecce ha salvato la vita a una 65enne che, dopo un malore, si era allontanata dall’ospedale senza attendere gli esiti degli esami. Questo episodio mette in luce l'importanza della vigilanza collettiva e della pronta reazione delle forze dell'ordine in situazioni critiche. In un'epoca in cui la salute è al centro delle preoccupazioni di tutti, ogni secondo conta e il supporto della comunità può davvero fare la differenza.

LECCE – Si era presentata in ospedale per un malore, sottoponendosi ad alcuni esami ma non attendendo l’esito ed allontanandosi, ignara dei risultati e del pericolo in corso: è stata rintracciata dagli agenti di polizia di Lecce e riconsegnata alle cure dei sanitari che l’hanno stabilizzata la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Infarto in corso, 65enne rintracciata e salvata grazie alla polizia

