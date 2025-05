Infanzia Nidi ancor più risorse per abbattere le rette e allargare la platea degli iscritti

La Regione Emilia-Romagna fa un grande passo verso il futuro, investendo 45 milioni di euro per rendere l’educazione dei più piccoli accessibile a tutti. Con questa mossa, si mira non solo a ridurre le rette dei nidi, ma anche a garantire che ogni bambino possa avere un’opportunità di crescita. Questo impegno si inserisce in un trend nazionale di attenzione verso le famiglie e il benessere infantile. Un investimento che fa la differenza!

La Regione Emilia-Romagna continua a investire sui più piccoli e sulle famiglie, e lo fa confermando e rafforzando anche per l'anno educativo 20252026 lo stanziamento di risorse per abbattere le rette di frequenza dei nidi. Quasi 45 milioni di euro, 2 in più rispetto allo scorso anno

