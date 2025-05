IndyCar dopo Indianapolis si continua subito da Detroit

La NTT IndyCar Series non si ferma mai! Dopo l'emozionante Indy 500, gli occhi sono puntati su Detroit, dove il tracciato cittadino promette adrenalina pura. Questo appuntamento è diventato un vero e proprio spettacolo, con un layout unico che sfida le abilità dei piloti. In un'era in cui il motorsport cerca sempre nuove emozioni, Detroit rappresenta un'eccellente opportunità per assistere a sorpassi mozzafiato e strategie audaci. Non perdere questa occasione!

Dopo sei competizioni in archivio e soprattutto la Indy 500, riparte da Detroit la NTT IndyCar Series per una nuova prova cittadina da non perdere. La nota città che sorge nello Stato del Michigan torna protagonista per un appuntamento molto particolare che negli ultimi anni è cambiato radicalmente. Il tracciato non ha eguali nel calendario, una tortuosa pista ai piedi della sede generale di General Motors. Il percorso di Detroit non è il medesimo che accolse il Mondiale di F1 dal 1982 al 1988. La metratura complessiva è di 1.700 miles (2.736 km), intervallati da dieci particolari curve e soprattutto un lungo rettilineo che precede un 'secco' tornante verso sinistra.

