Indonesia morti e dispersi per un crollo in una cava | le immagini dei soccorsi

Tragedia in Indonesia: un crollo in una cava di pietra ha causato la morte di almeno 10 operai e lasciato 6 dispersi. Le immagini dei soccorsi mostrano la drammatica battaglia contro il tempo per salvare chi è rimasto intrappolato. Questo incidente mette in luce le condizioni pericolose nel settore estrattivo, un tema sempre più attuale nel dibattito globale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La vita di molti appesa a un filo.

A West Java, in Indonesia, un incidente in una cava di pietra ha ucciso almeno 10 persone che vi lavoravano, oltre a 6 dispersi. Almeno 20 le persone rimaste intrappolate tra le macerie a causa del crollo della cava e i soccorritori sono stati in grado di tirare fuori una dozzina di feriti. I soldati e i volontari stavano cercando di localizzare eventuali lavoratori rimasti sotto i detriti, grazie all’aiuto di cinque escavatori, ma il terreno instabile ha reso le operazioni più complicate. Il governatore di West Java, Dedi Mulyadi, si è mobilitato per chiudere questa cava più altre quattro simili, in quanto siti a rischio ambientale e per l’incolumità di chi ci lavora. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Indonesia, morti e dispersi per un crollo in una cava: le immagini dei soccorsi

Cerca Video su questo argomento: Indonesia Morti Dispersi Crollo Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Frana devastante in Indonesia: oltre 10 morti e 19 dispersi

Secondo msn.com: Una frana in Indonesia ha causato 11 morti e 19 dispersi vicino a una miniera d ... e dall’accesso limitato all’area, aggravato dal crollo di ponti che costringono i soccorritori a procedere ...

Indonesia, eruzione del Monte Marapi: trovati morti 11 escursionisti dispersi

Segnala quotidiano.net: Roma, 4 dicembre 2023 – Sono stati ritrovati morti gli 11 escursionisti dispersi dopo l'eruzione di un vulcano del Monte Marapi, nella zona occidentale dell’Indonesia. Una torre di cenere alta ...

Indonesia, bilancio inondazioni sale a 41 morti e 17 dispersi

Da ansa.it: Il bilancio delle vittime delle inondazioni e delle colate di lava fredda sull'isola indonesiana occidentale di Sumatra è salito a 41 morti e 17 dispersi, ha detto un funzionario dell'agenzia ...