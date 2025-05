Indiano ucciso per uno sgarro all’ex titolare al via il processo

Inizia oggi in Corte d’Assise il processo per l'omicidio di Ranjit Singh, un caso che riaccende i riflettori sulle dinamiche lavorative e le vendette personali. La violenza, scatenata da un presunto “sgarro” con l'ex datore di lavoro, mette in evidenza come tensioni irrisolte possano sfociare in tragedia. Un promemoria inquietante sul mondo del lavoro, dove la pressione può trasformarsi in qualcosa di mortale. Un tema che merita attenzione e riflessione.

Al via ieri in Corte d’Assise il processo per l’omicidio di Ranjit Singh, il 51enne indiano che la sera del 24 dicembre 2023 fu massacrato a coltellate e colpi di spranga in un parcheggio pubblico di via Milano a Brescia per presunti problemi irrisolti con l’ex datore di lavoro. Per l’accusa la vittima fu uccisa per uno “sgarro“ all’ex titolare, Kumar Sanjeev, 49enne imprenditore edile di Bagnolo - tra gli imputati - al quale avrebbe bruciato tre veicoli ritenendo di avere con lui un credito in sospeso. Stando alla pm Carlotta Bernardini Sanjeev avrebbe pianificato e commissionato l’esecuzione con spranghe, coltelli e un’ascia a un gruppo di giovani connazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Indiano ucciso per uno sgarro all’ex titolare, al via il processo

