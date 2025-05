Indagine Piepoli | sicurezza sul lavoro formazione obbligatoria e ruoli condivisi

La sicurezza sul lavoro è diventata una priorità imprescindibile per le aziende italiane, come dimostra l'ultima indagine dell'Istituto Piepoli. Durante il Festival di Genova, è emerso che la formazione obbligatoria e la condivisione dei ruoli sono essenziali per creare ambienti di lavoro più sicuri. Un aspetto interessante? Investire nella formazione non solo riduce gli infortuni, ma aumenta anche la produttività. Scopri come queste strategie possono trasformare il tuo business!

Negli ultimi anni, il tema della sicurezza sul lavoro ha guadagnato sempre più importanza sia dalle istituzioni che dalle aziende, come emerge da un’indagine demoscopica realizzata dall’Istituto Piepoli per conto della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro. Tale studio è stato presentato a Genova nell’ambito della prima giornata del Festival del Lavoro, evento in corso . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Indagine Piepoli: sicurezza sul lavoro, formazione obbligatoria e ruoli condivisi

Cerca Video su questo argomento: Indagine Piepoli Sicurezza Lavoro Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Piepoli: sicurezza sul lavoro prioritaria per il 60% degli italiani; Indagine sul lavoro: salari e sicurezza considerati i pilastri; Per gli italiani retribuzioni e sicurezza priorità nel lavoro; Festival lavoro, indagine 'sicurezza importante come salari'. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Infortuni, indagine: per italiani cresciuta attenzione istituzioni e aziende su sicurezza su lavoro

Lo riporta msn.com: L’attenzione alla sicurezza sul lavoro è aumentata negli ultimi anni, soprattutto da parte delle istituzioni, ma anche delle aziende. E' l'opinione degli italiani che emerge dall’indagine demoscopica ...

Lavoro, indagine: per italiani centrali salari e sicurezza sul lavoro

Riporta msn.com: (Adnkronos) - Un’Italia sempre più attenta alla qualità, all’etica e alla sicurezza dell’ambiente lavorativo, oltre che alla retribuzione. E la fotografia che emerge dall’indagine demoscopica 'Gli ita ...

Festival lavoro, indagine "sicurezza importante come salari"

Segnala msn.com: Un'Italia sempre più attenta alla qualità, all'etica e alla sicurezza dell'ambiente lavorativo oltre che alla retribuzione. (ANSA) ...