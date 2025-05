Indagine Corte dei Conti su spese Regione Lazio per Expo Osaka Rocca difende i fondi

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, interviene con serenità sull'indagine della Corte dei Conti riguardo ai fondi spesi per l'Expo di Osaka. Sottolinea un aspetto cruciale: si tratta di risorse europee destinate all'internazionalizzazione, senza impatti sulla sanità o sui servizi. In un periodo in cui il tema dei finanziamenti pubblici è sempre più sotto i riflettori, questa affermazione invita a riflettere sull'importanza strategica degli investimenti per il futuro della nostra regione.

"Io sono sereno. La Corte dei Conti verificherà. Ma voglio dire ai cittadini che si tratta di fondi europei dedicati all'internazionalizzazione e non è stato sottratto un euro alla sanità o ai servizi per i cittadini". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca all'Aria che Tira su La7, in merito all'apertura del fascicolo di indagine da parte della Corte dei Conti per la trasferta della Regione Lazio all'Expo di Osaka. Sulle spese della Regione Lazio per l'Expo di Osaka la Procura regionale della Corte dei Conti ha aperto il fascicolo di indagine per un eventuale danno erariale a seguito dell'esposto presentato dal consigliere regionale del Lazio e segretario romano di Azione, Alessio D'Amato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Indagine Corte dei Conti su spese Regione Lazio per Expo Osaka, Rocca difende i fondi

Corte dei Conti e Pubblica Amministrazione, la via maestra è quella del dialogo

La Corte dei Conti e la pubblica amministrazione possono trovare un terreno comune attraverso il dialogo.

Cerca Video su questo argomento: Indagine Corte Conti Spese Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Corte dei conti indaga sulle spese della delegazione del Lazio all’expo di Osaka 2025

Lo riporta gaeta.it: La corte dei conti del Lazio indaga sulle spese di quasi due milioni per la trasferta a Osaka della delegazione regionale, con dubbi su costi eccessivi e poco trasparenti sollevati da Alessio D’Amato.

Spese pazze per il viaggio a Osaka: aperta un’indagine sulla Regione Lazio

Riporta roma.repubblica.it: Saranno dunque i pm contabili a verificare se sia stato commesso un danno alle casse dell’ente. Passeranno al setaccio i costi sostenuti dalla Regione per la trasferta a cui hanno partecipato 62 perso ...

La Corte dei Conti indaga sul viaggio del Lazio a Osaka

Segnala ilfattoquotidiano.it: La Corte dei Conti indaga sulle spese per la missione della Regione Lazio a Osaka. Il fascicolo è stato aperto dopo la denuncia del consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato, che ha preso spunt ...