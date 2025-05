incrocio killer travolto dall autocarro la vittima è un avvocato dinamica sotto inchiesta

Un tragico incidente ha scosso Firenze: Gianni Salocchi, un avvocato molto noto, è stato ucciso da un autocarro in manovra proibita. Questo episodio riporta l'attenzione su un tema scottante: la sicurezza stradale nelle città italiane. Con un aumento degli incidenti mortali, è fondamentale riflettere su come migliorare le infrastrutture e la consapevolezza degli automobilisti. Ogni vita conta, e ogni incrocio può diventare un punto critico.

Firenze, 30 maggio 2025 – Una manovra proibita di un autocarro lo ha travolto mentre si trovava a bordo del suo scooterone, uccidendolo sul colpo. Tragico mortale, ieri pomeriggio, intorno alle 14.30, in viale Redi, all'altezza dell'incrocio con via Doni. La vittima si chiamava Gianni Salocchi, 61 anni, avvocato: percorreva praticamente tutti i giorni quella strada, dividendosi fra il palazzo di giustizia di viale Guidoni e il suo studio in San Jacopino. Sulla dinamica del sinistro indaga la polizia municipale. E non sarà un'inchiesta banale, quella affidata al sostituto procuratore Barbara Bresci: Salocchi, rivolto verso il tribunale, all'improvviso si è trovato di fronte il camioncino edile che, dal viale Redi in direzione centro, non avrebbe mai dovuto svoltare a sinistra, verso il ponte sul Mugnone.