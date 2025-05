Incrocio della morte il comitato San Jacopino accusa | Dove sono finiti i progetti di messa in sicurezza della strada?

L'incrocio della morte di Firenze torna a far parlare di sé, e il comitato San Jacopino lancia un grido d'allarme. "Dove sono finiti i progetti di messa in sicurezza?", chiede Simone Gianfaldoni, evidenziando come le soluzioni estetiche non possano sostituire la tutela della vita. In un'epoca in cui la sicurezza stradale è al centro del dibattito pubblico, la mancanza di azioni concrete colpisce nel segno. È ora di agire per salvare

Firenze, 30 maggio 2025 - "Che fine hanno fatto i progetti per mettere in sicurezza l''incrocio della morte' tra viale Redi e via Doni?". A chiederlo, a nome del comitato Cittadini Attivi San Jacopino, è Simone Gianfaldoni: "Si pensa al restyling del cordolo centrale ma non alla sicurezza - l'accusa -. E intanto si continua a morire. Ieri, purtroppo, sempre lì ha perso la vita un avvocato. È bruttissimo dirlo, ma vedendo quel che succede a quell'incrocio temevamo che prima o poi sarebbe successo. Altri decessi si sono registrati negli anni, ma tutto è rimasto come prima: nessuno ha preso seri provvedimenti per la messa in sicurezza del viale Redi, dove ogni giorno assistiamo a manovre azzardate, da ritiro immediato della patente".

Firenze, sicurezza: furti e spaccio. Nuovo sit-in del comitato di San Jacopino. Gianfaldoni: “Stanchi di essere presi in giro”

A Firenze, la sicurezza continua a destare preoccupazione nel quartiere di San Jacopino, alle prese con furti e spaccio.

