Incontro con gli anziani contro le truffe

In un'epoca in cui le truffe digitali sono in costante aumento, un'iniziativa a Taranto si pone come faro di protezione per gli anziani. Il Comandante dei Carabinieri ha guidato un incontro presso la Chiesa di Sant’Egidio, offrendo consigli preziosi per difendersi dalle frodi. Un gesto importante che sottolinea quanto sia fondamentale il supporto alla comunità , soprattutto verso le fasce più vulnerabili. Proteggere significa anche informare!

Tarantini Time Quotidiano Nell’ambito delle iniziative a tutela delle persone piĂą vulnerabili, nei giorni scorsi, presso la Chiesa di Sant’Egidio del quartiere di Taranto, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Taranto, Capitano Francesca Romana Fiorentini, accompagnata da alcuni militari della Stazione competente per territorio, ha tenuto un incontro agli anziani per “riconoscere e difendersi dalle truffe”. Il Capitano ha spiegato loro che le tecniche adottate dai truffatori, per quanto subdole e fantasiose, hanno schemi ricorrenti: individuarli è il primo passo per difendersi. L’Ufficiale ha sottolineato come i truffatori approfittino della sensibilitĂ emotiva e della fragilitĂ fisica degli anziani per conquistarne la fiducia, con i metodi piĂą disparati. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Incontro con gli anziani contro le truffe

