Inclusione di genere Tesi di laurea su Gaia

L'inclusione di genere conquista nuove vette: la tesi di laurea di Alice Dalle Luche su Gaia non solo celebra l'eccellenza della Versilia, ma si fa portavoce di un movimento più ampio. Questo esempio di parità e coinvolgimento attivo si inserisce nel dibattito nazionale sull'importanza della diversità nei luoghi di lavoro. La voce delle giovani generazioni è fondamentale per costruire un futuro migliore e più equo. Non perderti questa storia ispiratrice!

L’esempio di Gaia in termini di inclusione e parità di genere ha varcato i confini della Versilia approdando all’università di Pisa. Il merito è dell’interessamento di Alice Dalle Luche, studentessa sarzanese iscritta al dipartimento di economia e management dell’università di Pisa. Dopo aver partecipato a un incontro promosso dal gestore idrico proprio sulla parità di genere e sul processo di certificazione ottenuto dall’azienda, la giovane ha manifestato il desiderio di approfondire alcuni aspetti per la sua tesi di laurea magistrale. Il frutto di questa storia è condensato nella tesi dal titolo "Inclusione di genere e impatto sulla performance aziendale: analisi dei casi Gaia spa e Webuild spa" (relatore il professor Vincenzo Zarone) che ha consentito ad Alice di laurearsi in strategia, management e controllo ottenendo il massimo dei voti (110-110 e lode). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inclusione di genere. Tesi di laurea su Gaia

Sviluppo, inclusione e sostenibilità sociale: PformGroup diventa società benefit e ottiene la certificazione per la parità di genere

PformGroup, azienda salernitana con oltre 20 anni di esperienza, si impegna nello sviluppo di inclusione e sostenibilità sociale.

Cerca Video su questo argomento: Inclusione Genere Tesi Laurea Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Il legame tra parità di genere e risultati aziendali in GAIA S.p.A. diventa oggetto di una tesi di laurea; NEWS follow up event: Task 1.4 Inclusion, Gender, Equality and Diversity. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inclusione di genere. Tesi di laurea su Gaia

Lo riporta lanazione.it: L’esperienza del gestore idrico ha ispirato Alice Dalle Luche. La neodottoressa ha citato. lo smart working e altri aspetti. L’esempio di Gaia in termini di inclusione e parità di genere ha varcato i ...

“Il turismo accessibile”, Pietra Ligure in una tesi di laurea: “Inclusione nel nostro Dna”

Da msn.com: Protagonista la neo dottoressa Martina Alessio, i complimenti del sindaco De Vincenzi e dell'assessore Pastorino: "Stimolo per l'amministrazione comunale nelle sue azioni rivolte all'inclusività" ...

Premi da 2mila euro per tesi magistrali sulla prevenzione della violenza di genere

Riporta veneziatoday.it: Tre premi da 2mila euro ciascuno per tesi di laurea magistrale prodotte da studenti di Ca' Foscari sul tema della prevenzione della violenza di genere. È il primo esito ... specifici volti a ...