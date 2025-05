Incidenti rilevati con un software | avviata rivoluzione digitale della polizia locale

Monteroni di Lecce avvia una rivoluzione digitale con un innovativo software per la rilevazione degli incidenti. Questo passo non solo semplifica il lavoro della polizia locale, ma rappresenta anche una risposta all’aumento della domanda di sicurezza e efficienza nelle città italiane. Immagina di poter consultare da casa il fascicolo di un sinistro: tecnologia che avvicina le istituzioni ai cittadini, rendendo le strade più sicure per tutti.

MONTERONI DI LECCE - Risparmio di tempo, uomini e mezzi, standardizzazione delle procedure e mappatura costante delle vie e degli incroci più rischiosi grazie ad un database costantemente aggiornato e analizzato; e cittadini che potranno scaricare anche da remoto il fascicolo di un sinistro che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Incidenti rilevati con un software: avviata rivoluzione digitale della polizia locale