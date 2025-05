Incidente tra 3 auto a Capaccio Paestum | due feriti

Oggi pomeriggio, un incidente stradale ha scosso Capaccio Paestum, coinvolgendo tre auto sulla Strada Statale 18. Due persone sono rimaste ferite, suscitando preoccupazione tra i passanti. Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale in un periodo in cui i viaggi estivi stanno aumentando. È fondamentale riflettere sull'importanza di una guida responsabile: ogni viaggio può riservare sorprese, e la prudenza non è mai troppa.

Paura, oggi pomeriggio, lungo la Strada Statale 18 a Capaccio Paestum, dove tre automobili si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, in località Spinazzo. Nel violento impatto due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dai sanitari del 118. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Incidente tra 3 auto a Capaccio Paestum: due feriti

Cerca Video su questo argomento: Incidente 3 Auto Capaccio Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incidente tra auto e moto: ragazzo finisce in ospedale; Incidente tra auto e moto: ragazzo finisce in ospedale; Incidente a Capaccio Paestum, scontro auto-scooter: ferito centauro; Capaccio Paestum, scontro auto-scooter in Via Magna Graecia: ferito un giovane centauro. 🔗Ne parlano su altre fonti

Incidente sulla SS18 a Spinazzo: tre auto coinvolte, due i feriti

Lo riporta infocilento.it: Ennesimo incidente stradale sulla SS18. È accaduto nei pressi del bivio di Spinazzo, nel comune di Capaccio Paestum. Tre le auto coinvolte e due le persone rimaste ferite. A soccorrerle i sanitari ...

Capaccio Paestum, scontro tra auto e scooter: ferito giovane centauro

Riporta msn.com: Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Capaccio Paestum, lungo Via Magna Grecia, dove si è verificato un violento impatto tra una Suzuki Vitara e uno scooter di grossa ...

Incidente a Capaccio Paestum, scontro auto-scooter: ferito centauro

Segnala infocilento.it: Un incidente stradale si è verificato questa sera in via Magna Graecia, a Capaccio Paestum.