Tragedia sull'autostrada del Brennero: un furgone si è schiantato contro un tir, causando la morte di due persone e lasciando altre due gravemente ferite. Questo incidente riporta alla luce l'annosa questione della sicurezza stradale nelle autostrade italiane, spesso teatro di eventi drammatici. È fondamentale riflettere su quanto sia cruciale rispettare le norme e mantenere la prudenza al volante. La viabilità è in tilt, ma la vita umana non ha prezzo.

BOLZANO - Incidente sull'autostrada del Brennero questa mattina, 30 maggio, verso le 6.40. Il drammatico bilancio è di due morti e due feriti gravi. Lo schianto, violentissimo,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente sull'autostrada del Brennero, furgone si schianta contro un tir: due morti e due feriti gravissimi. Viabilità in tilt

