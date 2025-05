Incidente sulla Salaria a Osteria Nuova scontro tra tre auto | strada chiusa in entrambe le direzioni

Un grave incidente ha bloccato la Salaria questa mattina, coinvolgendo tre auto e causando strascichi importanti per il traffico. Questo episodio evidenzia un trend preoccupante: l’aumento degli incidenti stradali nei punti critici della viabilità . La sicurezza sulle strade è un tema sempre più urgente, soprattutto in un periodo di intensa mobilità . Restate aggiornati per scoprire come le autorità stanno affrontando questa problematica.

Grave incidente questa mattina verso le 7 al chilometro 53 di via Salaria, a Osteria Nuova. Due macchine si sono scontrate frontalmente e hanno poi coinvolto una terza vettura.

Incidente sulla Salaria in direzione Roma, morti sul colpo due 30enni

Un tragico incidente sulla Salaria in direzione Roma ha spezzato la vita di due trentenni, deceduti sul colpo.

Incidente sulla Salaria a Osteria Nuova, scontro tra tre auto: strada chiusa in entrambe le direzioni

Come scrive fanpage.it: Grave incidente questa mattina verso le 7 al chilometro 53 di via Salaria, a Osteria Nuova. Due macchine si sono scontrate frontalmente e hanno poi coinvolto una terza vettura.

Frontale sulla Salaria: due feriti, traffico in tilt

Si legge su msn.com: RIETI - Incidente tra tre autovetture lungo la Salaria per Roma all'altezza del chilometro +53,00. Lo scontro frontale tra una jeep e una station wagon ha poi coinvolto una terzo veicolo ...

Incidente mortale sulla Salaria, chie erano le due vittime Valerio e Daniel

Da ilmessaggero.it: RIETI - Ancora giovane sangue sulla via Salaria, ancora incidenti mortali e famiglie in frantumi. Stavolta, sono due giovani uomini le vittime, per un orribile scherzo del destino coetanei ...