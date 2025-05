Incidente sul lavoro nei campi | agricoltore muore schiacciato dal suo trattore

Tragedia nei campi modenesi: un agricoltore di 75 anni perde la vita schiacciato dal suo trattore. Questo incidente evidenzia un problema drammatico e sottovalutato: la sicurezza sul lavoro agricolo. Mentre il settore cerca di innovarsi e modernizzarsi, la lotta per garantire un ambiente di lavoro sicuro rimane cruciale. È un richiamo a riflettere su quanto sia importante investire in formazione e prevenzione per proteggere chi lavora la terra.

Modena, 30 maggio 2025 – Il terreno scosceso, forse un attimo di disattenzione: l’ennesimo incidente sul lavoro è quello che ha spezzato la vita di un uomo di 75 anni che stava guidando un trattore su un campo vicino a Guiglia (in provincia di Modena). La tragedia è avvenuta ieri sera: il pesante mezzo si è ribaltato: l’agricoltore è stato sbalzato dal mezzo e poi è stato schiacciato. A chiamare i soccorsi, un uomo della zona, dopo essersi accorto della presenza, in un fondo agricolo, della salma dell'anziano agricoltore. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri. L'incidente sarebbe avvenuto nel pomeriggio di ieri, quindi alcune ore prima che la salma fosse vista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente sul lavoro nei campi: agricoltore muore schiacciato dal suo trattore

