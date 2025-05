Incidente oggi in A22 due morti Chiuso tratto dell’Autobrennero chilometri di coda

Tragedia sull'A22: un incidente stradale ha tolto la vita a due persone e ha lasciato il segno su una delle arterie principali del traffico italiano. Con chilometri di coda e l'autostrada chiusa, la sicurezza stradale torna al centro del dibattito. Un richiamo urgente alla prudenza in un periodo in cui gli spostamenti aumentano. La strada è un luogo di libertà, ma anche di responsabilità: non dimentichiamolo.

Roma, 30 maggio 2025 – Grave incidente stradale oggi sull’A22. È avvenuto poco prima delle 7, sulla corsia nord dell’ Autostrada del Brennero in Alto Adige. Intorno alle 6,40, tra le uscite di ChiusaVal Gardena e Bressanone, un furgone ha tamponato violentemente un tir. Nello scontro sono morte due persone e altre due sono rimaste ferite. Il tratto dell’A22 tra le due uscite è rimasto a lungo chiuso al traffico per consentire i soccorsi. A quanto si apprende, si sarebbero formati diversi chilometri di coda. Sul posto l'elicottero Pelikan 2, due ambulanze, i vigili del fuoco, la Polizia stradale e l'assistenza spirituale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Incidente oggi in A22, due morti. Chiuso tratto dell’Autobrennero, chilometri di coda

