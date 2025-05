Incidente nella notte vicino lo Stadio Olimpico | morto un 27enne ferito un altro ragazzo

Una tragedia ha colpito Roma nella notte, con un incidente mortale vicino allo stadio Olimpico. Un giovane tedesco di 27 anni ha perso la vita in uno scontro tra un'auto e una bicicletta, mentre un connazionale è rimasto ferito. Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale nella capitale, un tema sempre più attuale in un'epoca in cui la mobilità sostenibile è al centro delle discussioni. La città deve riflettere: quanto è sicura davvero per i ciclisti?

Scontro tra un'auto e una bicicletta in lungotevere Maresciallo Cadorna, zona Flaminio a Roma. Un 27enne tedesco ha perso la vita e un 27enne italiano è rimasto ferito. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Incidente nella notte vicino lo Stadio Olimpico: morto un 27enne, ferito un altro ragazzo

Auto scivola per 60 metri dopo essersi ribaltata: ferito 27enne

Nel pomeriggio di giovedì, un drammatico incidente ha avuto luogo al Julierpass, nel Canton Grigioni, dove un'auto si è ribaltata, scivolando sul tetto per oltre sessanta metri.

