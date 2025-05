Incidente nella notte | scontro bici elettrica-auto 27enne muore in ospedale

Roma torna a piangere un giovane, vittima di un tragico incidente tra una bici elettrica e un'auto. La morte del 27enne tedesco, avvenuta dopo il ricovero in ospedale, riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale nella capitale, sempre più affollata da mezzi a motore e biciclette. È tempo di riflettere su come rendere le nostre strade meno pericolose e garantire una mobilità sostenibile per tutti.

Ancora sangue sulle strade di Roma, dove nella notte è morto un 27enne tedesco dopo essere stato trasportato in ospedale. Il giovane si trovava a bordo di una bici elettrica quando si è scontrato con una Mini Cooper condotta da un coetaneo, italiano. Il dramma si è consumato sul lungotevere. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Incidente nella notte: scontro bici elettrica-auto, 27enne muore in ospedale

Incidente nella notte a Casalvolone, anziano investito in bici

Un grave incidente stradale ha scosso la notte di Casalvolone. Poco dopo la mezzanotte, un uomo di circa 70 anni in bicicletta è stato investito da un'auto.

Incidente, giovanissima in bicicletta è in codice rosso: investita da un’auto

msn.com scrive: Accade in provincia di Arezzo, a Lucignano. Intervento del 118. La minorenne è stata trasferita con Pegaso all’ospedale Le Scotte di Siena ...

Scontro auto e bicicletta: grave una minore

Da arezzonotizie.it: Un incidente stradale si è verificato oggi poco dopo le 13 lungo la strada provinciale 25 nel comune di Lucignano. Un'auto e una bicicletta si sono scontrate. Ferita una ragazza minorenne che si trova ...

Rischia la vita a 16 anni in bici. Scontro: soccorsa col Pegaso

Come scrive msn.com: Impatto violento, la ragazza cade a terra, scatta la macchina degli aiuti. Batte la testa, stabilizzata sull’asfalto e poi il trasferimento a Siena. .