Incidente in via Perpignano donna investita da un' auto e ricoverata in prognosi riservata

Un drammatico incidente in via Perpignano riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale nelle nostre città. Una donna di 61 anni è stata investita mentre attraversava sulle strisce, ponendo in evidenza l'urgenza di una maggiore sensibilizzazione riguardo al rispetto delle norme da parte di tutti gli automobilisti. Con i numeri degli incidenti in aumento, è fondamentale che ognuno faccia la propria parte per garantire strade più sicure.

Travolta da un minivan mentre attraversa sulle strisce pedonali. Una 61enne è stata ricoverata questa mattina dopo essere stata investita in via Perpignano, all'altezza di via Nina Siciliana, da un Volkswagen Caddy. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata portata al Civico dove i primi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Incidente in via Perpignano, donna investita da un'auto e ricoverata in prognosi riservata

Cerca Video su questo argomento: Incidente Via Perpignano Donna Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

CONFERMATO - SALVINI: proibiti i grandi esodi estivi, autostrade chiuse ad agosto | La nuova legge. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incidente in via Perpignano, donna investita e trasportata in codice rosso, indagini in corso

Scrive blogsicilia.it: Una donna è stata investita mentre attraversava la strada: immediati i soccorsi. La 59enne è stata travolta da una Volkswagen Caddy e trasportata d'urgenza in ospedale.

Investita da un furgone alla Noce: una donna in gravi condizioni

Segnala livesicilia.it: PALERMO – Stava attraversando quando è stata travolta da un furgone. Un altro grave incidente stradale si è verificato a Palermo, stavolta in via Perpignano, nella zona della Noce. Ad avere la peggio, ...

Palermo, attraversa la strada e viene travolta da un furgone: grave una donna

Scrive msn.com: Altro incidente sulle strade di Palermo, questa volta nella zona di via Perpignano, alla Noce. Una donna di 59 anni, infatti, sarebbe stata travolta da un furgone mentre attraversava la strada. Adesso ...