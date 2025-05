Incidente in paese auto contro moto | muore il titolare di un bar

Tragedia a Surbo: un incidente stradale ha portato via Rocco Macella, il titolare di un amato bar del paese. Un impatto fatale tra un'auto e la sua moto ha scosso la comunità , che ora si interroga sull'importanza della sicurezza stradale in un contesto in cui gli incidenti continuano a crescere. La perdita di una figura così centrale mette in luce la necessità di riflessioni e azioni concrete per garantire strade più sicure per tutti.

Un incidente si è verificato intorno a mezzogiorno su via Lecce, a Surbo. A scontrarsi un?auto e una moto guidata da un 60enne del posto, Rocco Macella, titolare di un bar. Ad avere. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incidente in paese, auto contro moto: muore il titolare di un bar

Incidente a Genova, auto travolge moto e fugge: arrestato 46enne ubriaco

Un grave incidente si è verificato a Genova lunedì sera, quando un'auto ha travolto una moto all'incrocio tra corso Monte Grappa e via Monte Cengio.

