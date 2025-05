Incidente in autostrada traffico in tilt | oltre 5 chilometri di coda - IN AGGIORNAMENTO

Un venerdì da incubo per gli automobilisti! Un incidente sull'A13 ha generato oltre 5 chilometri di coda, evidenziando un problema che affligge molte delle nostre autostrade: la sicurezza. Ogni giorno, migliaia di italiani si mettono in viaggio, ma gli incidenti continuano a mettere a repentaglio la loro vita. Gli aggiornamenti sono in arrivo, ma la domanda resta: cosa possiamo fare per prevenire queste tragedie? La risposta potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo.

Un altro schianto in autostrada. E il traffico va in tilt. Venerdì mattina, infatti, si è verificato un incidente lungo la A13, al chilometro 34 tra i caselli di Ferrara Sud e Ferrara Nord, in direzione Padova. Immediatamente si sono creati circa 5 chilometri di coda. Sul posto sono arrivati.

Incidente in autostrada, si ribalta un furgone: un ferito

Un incidente si è verificato sull'Autosole poco dopo le 15, quando un furgone si è ribaltato all'altezza del Cortile San Martino.

Camion ribaltato in autostrada: traffico in tilt, tratto riaperto dopo ore; Tre incidenti su tangenziali e autostrade di Milano, traffico in tilt e code per diversi chilometri; Camion fuori strada, un ferito e traffico in tilt: code fino a 10 chilometri; Caos in tangenziale a Torino: tir si ribalta e traffico in tilt. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Grave incidente sull'autostrada del Brennero: bilancio drammatico e traffico in tilt

Si legge su notizie.it: Un grave incidente stradale è avvenuto oggi, 30 maggio, sull’autostrada A22 del Brennero tra Chiusa/Val Gardena e Bressanone, con un bilancio drammatico.

Spaventoso incidente in autostrada, fiamme in strada e traffico in tilt: dove e cosa è successo

Segnala bigodino.it: Incendio di un tir sull'autostrada A1 provoca chiusura temporanea di una corsia e lunghe code di traffico; nessun ferito grazie alla prontezza del conducente che ha messo in sicurezza il veicolo ...

Incidente sull'autostrada del Brennero, furgone si schianta contro un tir: due morti e due feriti gravissimi. Viabilità in tilt

Lo riporta msn.com: BOLZANO - Incidente sull'autostrada del Brennero questa mattina, 30 maggio, verso le 6.40. Il drammatico bilancio è di due morti e due ...