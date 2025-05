Incidente fatale in A4 | deceduto il conducente di un furgone

Un tragico incidente stradale ha scosso l'A4 oggi, portando via la vita del conducente di un furgone. Nel contesto di un aumento degli spostamenti estivi, la tragedia mette in luce l'importanza della sicurezza sulle strade. Ogni giorno, migliaia di veicoli affollano le autostrade italiane, ma basta un attimo per trasformare un viaggio in un incubo. Rimanere concentrati alla guida è vitale. La sicurezza non è mai troppa.

Un incidente mortale è avvenuto oggi, venerdì 30 maggio, sull'A4 nel tratto tra Villesse e Redipuglia, in direzione Trieste. Intorno alle 17:15, stando a una prima ricostruzione, un furgone con traino di autoveicoli ha tamponato violentemente un mezzo pesante che lo precedeva, e il conducente del.

Incidente in autostrada, si ribalta un furgone: un ferito

Un incidente si è verificato sull'Autosole poco dopo le 15, quando un furgone si è ribaltato all'altezza del Cortile San Martino.

Incidente in A4 tra Villesse e Redipuglia: un furgone tampona un camion, morto un 26enne. Traffico in tilt in direzione Trieste

Lo riporta ilgazzettino.it: UDINE/TRIESTE - Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 maggio, sull'autostrada A4 nel tratto compreso tra Villesse e Redipuglia, all'altezza ...

Tragico incidente sull’A4: un morto e traffico in tilt tra Villesse e Redipuglia

Riporta nordest24.it: VILLESSE – Un grave incidente stradale si è verificato oggi, venerdì 30 maggio, intorno alle 17:15 sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra Villesse e Redipuglia, precisamente al chilometro 505, in ...

