Incidente a Terrasini scontro tra moto e pullman | 31enne in gravi condizioni

Un grave incidente a Terrasini riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale, tema sempre più attuale in un'epoca in cui le strade sono affollate da veicoli e motocicli. Il motociclista di 31 anni, ricoverato in condizioni critiche, rappresenta una triste testimonianza delle conseguenze fatali di distrazioni e velocità. È fondamentale riflettere sulle responsabilità di tutti gli utenti della strada per prevenire simili tragedie. La vita è un bene prezioso: proteggiamola insieme.

Un motociclista di 31 anni è ricoverato al trauma center di Villa Sofia dopo un incidente sulla statale 113 nella zona di Terrasini. Il giovane a bordo di una moto si è scontrato con un pullman. Un impatto che ha provocato gravi ferite al centauro, che si trova in prognosi riservata. Le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Incidente a Terrasini, scontro tra moto e pullman: 31enne in gravi condizioni

