Incidente a Nole | scontro tra due scooter feriti trasportati in ospedale

Oggi a Nole, un incidente tra due scooter ha scosso la tranquillità del pomeriggio. Fortunatamente, i feriti sono stati trasportati in ospedale con conseguenze lievi. Questo episodio riporta l'attenzione sulla crescente necessità di sicurezza stradale, soprattutto per i mezzi a due ruote. Con l'aumento degli scooteristi, è cruciale riflettere su comportamenti responsabili e infrastrutture adeguate. La sicurezza non è mai troppa!

Un incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 30 maggio 2025, sulla provinciale 2 (denominata in quel tratto via Circonvallazione ) a Nole. Si è trattato dello scontro tra due scooter avvenuto all'incrocio con via Volontari del Sangue. I feriti sono stati fortunatamente lievi

