Incidente a Cartura Nicolò Berto non ce l’ha fatta | il 19enne è morto dopo 5 giorni di agonia

Una tragedia che scuote la comunità di Cartura: Nicolò Berto, solo 19 anni, è morto dopo giorni di lotta in terapia intensiva. Questo tragico evento ci riporta al tema della sicurezza stradale, sempre più attuale in un'epoca in cui gli incidenti sono in aumento. Ogni vita spezzata è un campanello d'allarme. È fondamentale riflettere su come possiamo tutti contribuire a una guida più responsabile e consapevole.

Non ce l'ha fatta Nicolò Berto, il 19enne rimasto gravemente ferito in un terribile incidente stradale avvenuto la sera di domenica 25 maggio a Cartura, in provincia di Padova. Il ragazzo è deceduto oggi, 30 maggio, nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Padova, dove era ricoverato in condizioni critiche. L'impatto violento dopo essere sbalzato dall'auto. L' incidente si è verificato intorno alle 21:00 in via Ca' Bianca. Nicolò Berto viaggiava a bordo di un'auto con quattro amici, diretti verso Gorgo. Il veicolo è uscito di strada, colpendo prima un palo di cemento e poi uno della pubblica illuminazione.