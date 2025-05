Incendio sul tetto di un' azienda di strada Campanini Bonfanti | a fuoco un pannello coibentato

Un incendio ha colpito il tetto di un'azienda in strada Campanini Bonfanti a Parma, accendendo i riflettori su un tema cruciale: la sicurezza degli edifici. Il pannello coibentato andato a fuoco, per cause ancora da chiarire, mette in evidenza l'importanza di materiali e norme di prevenzione incendi sempre più attuali. In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro del dibattito, non possiamo ignorare l'efficienza anche nella sicurezza. Rimanete con noi per aggiorn

Un pannello coibentato che si trova sul tetto di un'azienda è andato a fuoco, per cause in corso di accertamento, nelle prime ore della mattinata di venerdì 30 maggio. L'allarme è scattato poco prima delle ore 9 in strada Campanini Bonfanti a Parma, una parallela di strada Argini. Gli operatori. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Incendio sul tetto di un'azienda di strada Campanini Bonfanti: a fuoco un pannello coibentato

