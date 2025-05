Incendio in area incolta chiusa strada a Torre del Greco

Un incendio di probabile origine dolosa ha colpito un’area incolta a Torre del Greco, bloccando il traffico su una delle principali arterie che unisce la città a Ercolano. Questo evento riaccende l'attenzione su un problema sempre più attuale: la sicurezza ambientale. Riflessioni su come proteggere il nostro territorio e prevenire tali episodi diventano urgenti. È il momento di agire per preservare il nostro patrimonio naturale!

Tempo di lettura: < 1 minuto Un incendio, le cui cause sono ancora sconosciute ma che con ogni probabilità sarebbe di origine dolosa, sta interessando un’area incolta di viale del Commercio, arteria che collega Torre del Greco ad Ercolano. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco e auto delle forze dell’ordine, mentre la strada è stata chiusa al traffico dalla polizia municipale. Le fiamme, alimentate dal vento che soffia nella zona, e soprattutto il fumo hanno invaso la strada, rendendo irrespirabile l’aria. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incendio in area incolta, chiusa strada a Torre del Greco

