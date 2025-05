Incendio al Colorificio dal Comune indicazioni precauzionali per scuole e cittadinanza

Un violento incendio ha devastato il colorificio Vip a Nervesa della Battaglia, generando preoccupazione tra la cittadinanza. Le autorità hanno emesso indicazioni precauzionali per le scuole e i residenti, in un contesto dove la sicurezza ambientale diventa sempre più cruciale. Questo evento sottolinea l'importanza di misure preventive in settori ad alto rischio. Rimanere informati è fondamentale: l’attenzione alla sicurezza è un tema che non possiamo ignorare!

Un violento incendio ha colpito nella serata di ieri, intorno alle 20.30, il colorificio Vip in Via del Lavoro a Nervesa della Battaglia. L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato con dieci squadre provenienti da Montebelluna, Treviso (sede centrale e aeroportuale), Conegliano e Mestre. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Incendio al Colorificio, dal Comune indicazioni precauzionali per scuole e cittadinanza

Incendio devasta colorificio, invito ai cittadini: «tenete chiuse porte e finestre»

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito il colorificio Vip a Nervesa della Battaglia, costringendo le autorità a consigliare ai cittadini di tenere chiuse porte e finestre.

Cerca Video su questo argomento: Incendio Colorificio Comune Indicazioni Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Incendio devasta colorificio invito ai cittadini | tenete chiuse porte e finestre. 🔗Cosa riportano altre fonti

Incendio al Colorificio Vip di Nervesa: si indaga su un corto circuito o sull’autocombustione delle vernici. Il sindaco «Non state all'aperto»

Da msn.com: NERVESA DELLA BATTAGLIA - Proseguite fino a mezzanotte le operazioni di spegnimento dell’incendio che ieri sera, poco dopo le 20.30, ha devastato il magazzino del Colorificio Vip nella ...

Devastante incendio al colorificio Vip: ingenti danni alla struttura

Riporta nordest24.it: NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV) - Un incendio di vaste proporzioni ha colpito nella serata di ieri, 29 maggio, il colorificio Vip, situato in Via del Lavoro a Nervesa della Battaglia. L’allarme è scattat ...

Maxi incendio al Colorificio Vip: fiamme colossali distruggono parte del capannone

Da ilgazzettino.it: NERVESA DELLA BATTAGLIA - Nella tarda serata di oggi, giovedì, si è sviluppato un incendio al colorificio Vip nella zona industriale Dus. Le dimensioni del rogo sono ancora da ...