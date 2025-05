Incarichi esterni nella PA | quando scatta la restituzione dei compensi non autorizzati Chiarimenti

La recente sentenza della Corte dei Conti chiarisce un aspetto cruciale per la trasparenza nella pubblica amministrazione: i compensi non autorizzati per incarichi esterni devono essere restituiti. Questo episodio mette in luce come la professionalità e l’etica siano sempre più centrali nel dibattito pubblico, riflettendo una crescente attenzione verso la responsabilità degli impiegati pubblici. Scopriremo insieme quali ripercussioni avrà questa decisione sulla gestione delle risorse pubbliche!

Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con la sentenza n. 12025QMPROC, hanno fornito un’importante interpretazione giuridica sull’obbligo di restituzione dei compensi percepiti da pubblici dipendenti per incarichi esterni non autorizzati. Al centro del caso, un professore universitario a tempo pieno accusato di aver svolto attivitĂ retribuite senza averle preventivamente comunicate all’ateneo di appartenenza. Tipologie . Incarichi esterni nella PA: quando scatta la restituzione dei compensi non autorizzati Chiarimenti . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Incarichi esterni retribuiti, dall’incompatibilità assoluta a quella relativa. Professore condannato a restituire i compensi percepiti? Ecco cosa hanno detto i giudici. [TESTO SENTENZA]

Un recente verdetto delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti ha acceso i riflettori su un tema cruciale: l’incompatibilità dei compensi per incarichi esterni nella pubblica amministrazione.

Cerca Video su questo argomento: Incarichi Esterni Pa Scatta Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Incarichi nella PA ai pensionati: ammessi per affiancamento

Da pmi.it: Il divieto di conferire incarichi pubblici di consulenza o dirigenza ai lavoratori in pensione è tassativo ma non impedisce alle amministrazioni di rivolgersi al personale in quiescenza per altre ...

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la PA

Scrive diritto.it: 165, appartenenti ai ruoli dell’ amministrazione che conferisce l’incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione”, mentre per il comma k) per «incarichi dirigenziali esterni ...

LAVORO & PA/ Gli incarichi e i contratti a tempo determinato senza concorso favoriti dal Pnrr

Da ilsussidiario.net: In questo contesto, la possibilità di assumere dirigenti dall’esterno è diventata un ... Per queste assunzioni, la Pa può offrire incarichi professionali o contratti a tempo determinato ...