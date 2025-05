Incarichi al personale ATA delle istituzioni scolastiche La guida normativa aggiornata

Il mondo scolastico è in continua evoluzione e ora, con la guida normativa aggiornata sugli incarichi del personale ATA, si apre un dibattito cruciale. Il divieto di conferire incarichi non autorizzati mette in evidenza l'importanza di rispettare le regole per garantire trasparenza e correttezza nel sistema pubblico. Un tema fondamentale che tocca ogni aspetto della vita scolastica, sollevando interrogativi su come ottimizzare le risorse umane nel panorama educativo attuale.

Il generale divieto espresso dal Testo unico sul pubblico impiego, ai sensi dell’art. 53, comma 2, vieta di conferire a dipendenti pubblici incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. Alla luce del generale divieto . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Incarichi al personale ATA delle istituzioni scolastiche. La guida normativa aggiornata

